Публика до сих пор бьётся над загадочными обложками журналов прошлых лет: в 2015 и 2016 на них были изображены деятели мировой политической арены, в 2017 — карты Таро и надпись о Трампе. А теперь вышел прогноз на 2018 год. 63 странные фигурки, в которых зашифровано письмо от самого могучего клана планеты.

Двенадцать, по мнению специалистов, означает полноту, завершённость: двенадцать знаков зодиака, двенадцать учеников Христа, двенадцать олимпийских богов и так далее.

Картинки приписали основному событию каждой недели

Однако, наверняка понять смысл головоломки вряд ли кто-то сможет, потому предлагаем вам самим посмотреть на то, что представлено на очередной обложке The Economist, и поразмыслить над некоторыми догадками.

Догадки не мои, однако, я отмечу моменты, которые, на мой взгляд, являются важными и судьбоносными.

Из первых 14 знаков, все мне кажется довольно обыденным и предсказуемым. Магнаты, масонские фильмы, педофилы — все это стало буднями, к сожалению. А вот минус одна страна из ЕС — уже любопытнее. Так, теория о развале ЕС, как когда -то развалили СССР становится еще более очевидной. Кто такой человек с тростью — еще тоже любопытно.

Здесь уже совсем все несладко. Астероид — не новость, писали об этом не раз. Ким Чен Ын в связке с ядерными взрывами вызывает подозрение. А также президенты Китая и Индии — стран, союз с которыми нам очень нужен.

Напомню, что некоторые «символы, знаки и намёки», представленные на обложках прошлых лет, сейчас находят в устах публики вполне логичное объяснение прошедшими событиями.

Вообще, на обложке журнала «Экономист» изображены 8 оккультных карт Таро. Всего в колоде 78 карт, 22 старшие или козыри, при переводе на английский «трампы».

Итак, значение 1 карта, на которой изображена горящая башня.

В тот раз, специалисты, которые занимаются изучением обложки журнала Ротшильда, связали это письмо с событиями 14 июня в Лондоне. В этот день в 27-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне по не установленной пока причине пострадали боле 50 человек. Трагедия обернулась массовыми беспорядками.

Однако если посмотреть шире, то на карте изображен раскол. С одной стороны башни, толпа несет знамя с серпом и молотом, с другой — распятие. 2017 год — это 500 — летие реформации Католической Церкви и 100 — летие Октябрьской революции. Именно раскол мы и наблюдали в обществе весь 2017 год.

О других картах подробнее в этом материале.

Вот еще одно интересное наблюдение.

К примеру, Патриарх Московский Кирилл был изображён на обложке The Economist рядом с Папой Римским, и они в действительности встретились с Франциском на Кубе. Эта встреча была первой в своём роде, так как предстоятели православной и католической церкви ранее за всю историю в такой ситуации не бывали.

Также силу «пророчества» приписывают взгляду британского премьер-министра Кэмерона, который смотрит в сторону от своих соратников… И буквально через полгода после выхода журнала Кэмерон ушёл в отставку, и случился Брекзи, в который никому до последнего не верилось.

Или, можно вспомнить обложку журнала, на которой Путин изображен царем.

Присмотритесь. Одна из «медалей» — это глаз, смотрящий. Он висит на триколоре, цвета которого тоже символизирует разную принадлежность к ложам по некоторым материалам. Т.е. Путина видят как смотрящего за страной. Возможно, ему были поставлены какие-то задачи, которые как руководитель, он выполнил. Об остальных деталях можете почитать здесь.

Ротшильды — старейший финансовый клан планеты, и именно их журнал пользуется у пользуется в обществе большой популярностью. еженедельник выходит тиражом в два миллиона экземпляров на разных языках, а его электронная версия насчитывает около сорока миллионов подписчиков.

Всегда было интересно понять, что в связке между мировыми событиями и обложкой журнала курица, а что яйцо.

«Экономисту» всегда уделяется пристальное внимание, т.к. из года в год то, что является для них лицом журнала, для нас становится реальностью. Сбудутся ли прогнозы аналитиков этого журнала, можно будет уже посмотреть через неделю.

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