Президент Украины Петр Порошенко пообщался с уволенным из плена киборгом Александром Морозовым. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко, передает

"Президент за несколько километров до линии соприкосновения пообщался по телефону с уволенным киборгом Александром Морозовым", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская. Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.

Напомним, уже завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР", последнее отдали 75 человек.

О том, что к новогодним и рождественским праздникам должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбасса.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74" . Боевики также на это согласились.

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