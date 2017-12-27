Представители Facebook официально подтвердили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Facebook сообщили, что несут юридическое обязательство деактивировать аккаунты Кадырова Фото: ЕРА В Facebook отметили, что аккаунты Кадырова принадлежали или велись от лица, на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США, следовательно соцсеть "несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты".23 декабря профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что атаку совершили "те, кто постоянно обвиняет" в кибератаках Россию.Кадыров анонсировал появление чеченской социальной сети Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".Члены парламента Чеченской Республики объявили бойкот социальной сети Instagram.Профили Кадырова заблокировали через три дня после того, как США внесли его в санкционный "список Магнитского". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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