Представители Facebook официально подтвердили блокировку аккаунтов
главы Чечни Рамзана Кадырова. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Facebook сообщили, что несут юридическое
обязательство деактивировать аккаунты Кадырова Фото: ЕРА В Facebook
отметили, что аккаунты Кадырова принадлежали или велись от лица, на
которое распространяется действие торгово-экономических санкций
США, следовательно соцсеть "несет юридическое обязательство
деактивировать аккаунты".23 декабря профили Кадырова в социальных
сетях Instagram и Facebook оказались
недоступны.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что атаку
совершили "те, кто постоянно обвиняет" в кибератаках
Россию.Кадыров анонсировал появление чеченской социальной
сети Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".Члены
парламента Чеченской Республики объявили бойкот социальной
сети Instagram.Профили Кадырова заблокировали через три дня после
того, как США внесли его в санкционный "список
Магнитского".
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