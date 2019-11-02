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В Германии дантист удалил пациенту самый большой в истории зуб
02.11.2019 15:45
Немецкий стоматолог удалил пациенту самый длинный зуб в истории
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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