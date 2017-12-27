|Полиция открыла производство против автошколы, которая учила Зайцеву вождению
|27.12.2017 17:49
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Производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодексаСледственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области начало расследовать возможную халатность автошколы, в которой училась подозреваемая в совершении дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими в центре Харькове 20-летняя Елена Зайцева.
Фото: nakipelo.ua
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления - начальник Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж, передают "Украинские Новости".
"Относительно автошколы расследование выделено в отдельное уголовное производство", - сказал он.
Чиж уточнил, что это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
Он также сообщил, что продолжение основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз.
"Во время последнего судебного разбирательства адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", - добавил Чиж.
Он отметил, что законом на проведение экспертизы отведено от 3 до 30 дней. После получения результатов состоится ознакомление с материалами дела, и оно будет передано в суд.
Также Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведено более 40 экспертиз, допрошено более 100 человек и наработано более 30 томов дела.
Напомним, что Киевский районный суд Харькова уже продлил срок содержания под стражей Елене Зайцевой. Суд постановил оставить Зайцеву под стражей до 10 февраля 2018 года. Ранее также сообщалось, что Зайцева признает свою вину в содеянном.
Как известно, 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.