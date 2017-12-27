Производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления - начальник Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж, передают "Украинские Новости".

"Относительно автошколы расследование выделено в отдельное уголовное производство" , - сказал он.

Чиж уточнил, что это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Он также сообщил, что продолжение основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз.

"Во время последнего судебного разбирательства адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными" , - добавил Чиж.

Он отметил, что законом на проведение экспертизы отведено от 3 до 30 дней. После получения результатов состоится ознакомление с материалами дела, и оно будет передано в суд.

Также Чиж сообщил, что по делу о ДТП проведено более 40 экспертиз, допрошено более 100 человек и наработано более 30 томов дела.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова уже продлил срок содержания под стражей Елене Зайцевой . Суд постановил оставить Зайцеву под стражей до 10 февраля 2018 года. Ранее также сообщалось, что Зайцева признает свою вину в содеянном.

Как известно, 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.