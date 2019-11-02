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Чем полезна пшеничная каша
02.11.2019 16:01
Все мы слышали с детства, что кушать каши важно и необходимо, потому что они очень полезные. А вот какие именно и чем полезны, многие не знают до сих пор. Мы решили собрать всю информацию о самых распространенных кашах и рассказать тебе о их пользе.

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Сегодня поговорим о каше пшеничной.

- Пшеничная каша очень хороша для людей, занимающихся спортом по той причине, что содержит биотин, а именно он способствует восстановлению мышц после интенсивных тренировок;

- Эта кашка очень питательна и калорийна, следовательно обязательно должна появиться в рационе людей, которые были истощены продолжительной болезнью;

- Пшеничная каша положительно влияет на свертываемость крови, таким образом ускоряет заживление ран;

- Она способствует мозговой деятельности, улучшает память и повышает концентрацию;

- А еще одно из главных достоинств этой каши - она отлично регулирует обмен веществ. Снижает уровень холестерина, выводит токсины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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