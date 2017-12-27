В среду, 27 декабря, в музеях Ватикана во время уборки обнаружили два полотна известного итальянского художника Рафаэля Санти, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что возраст картин составляет около 500 лет и написанны они были незадолго до его смерти.

"Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера", - отметил главный реставратор Ватикана Фаио Пьячентини.

На картинах изображены женщины, олицетворяющие Дружбу и Правосудие. Сохранились они на стенах одной из комнат Музеев, где не так давно начали проводить уборку.

По предварительным данным, что полная реставрация картин Рафаэля в помещении завершится к 2022 году. Сумма, которую запланировали выделить для этих целей, составляет 2,7 миллионов евро.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в музее "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадали четыре кота.

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