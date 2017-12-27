Так профессионально редко кто может сработать, реакция просто феноменальная! В последнее время все чаще и чаще приходится расправляться с водителями, что пьяными сели за руль, пишет со ссылкой на .

Они не понимают, что нетрезвое состояние угроза не только для них самих, но и для окружающих. Пьяный водитель должен быть остановлен, а с такими полицейскими, это гарантировано!















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