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В Сирии произошел взрыв на рынке: десять человек погибли
02.11.2019 16:40
В Сирии на рынке взорвался автомобиль: погибли десять человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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