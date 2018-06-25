Известная американская певица Майли Сайрус вышла замуж за своего бойфренда актера Лиама Хемсворта, сообщает womanel.

По данным американских СМИ, свадебная церемония прошла в Малибу.

Стоит отметить, что певице удалось скрыть свадьбу от журналистов и фотографов.

"Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, следовательно ни у кого даже не возникло подозрений!" - рассказал источник.

Как сообщал svodka.net, на севере Шотландии прошла свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли , на которую приехали коллеги актеров по сериалу "Игра Престолов" Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж. О своей помолвке Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили в сентябре 2017 года, причем сделали это донельзя традиционным способом - соответствующее объявление появилось на страницах британской газеты The Times. А еще в январе 2017 влюбленные купили общий дом и начали жить вместе

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