"Барселона", будучи в гостях, нанесла в Мадриде очень крупное поражение местному "Реалу" в ходе проведения матча чемпионата Испании по футболу. Эта встреча завершилась следующим счетом: 0:3. Однако, еще в в самом начале встречи игроку "Реала" Криштиану Роналду удалось забить мяч в ворота "Барсы". Но почему-то єнот гол не засчитали.

Во втором тайме игры произошло следующее: на 54-1 минуте Луис Суарес забил мяч в ворота "Реала". Черезу минут каталонцы получили право на 11-метровый. Его успешно реализовал Лионель Месси. При этом с поля удалили защитника мадридцев Даниэля Карвахаль за игру рукой. Дальше на третьей добавленной минуте Алеш Видаль, подачу которому подал Месси, забил третий мяч.

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