Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что освобожденные боевиками заложники Освобожденные украинские заложники прибудут в Киев уже сегодня Фото: Телеканал "Прямий" / Twitter "Мы ожидаем, что это будет около 21:00", – рассказал он.Советник президента добавил, что освобожденные, которым потребуется медицинская помощь, будут направлены в клинику "Феофания".26 декабря атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".Днем 27 декабря Ирина Геращенко заявила, что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, согласовали. Среди ранее удерживаемых боевиками освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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