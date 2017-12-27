Погода, Новости, загрузка...
Освобожденные украинские заложники прибудут на военный аэропорт под Киевом ориентировочно в 21.00 - Бирюков
27.12.2017 17:56
Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что освобожденные боевиками заложники Освобожденные украинские заложники прибудут в Киев уже сегодня Фото: Телеканал "Прямий" / Twitter "Мы ожидаем, что это будет около 21:00", – рассказал он.Советник президента добавил, что освобожденные, которым потребуется медицинская помощь, будут направлены в клинику "Феофания".26 декабря атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".Днем 27 декабря Ирина Геращенко заявила, что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, согласовали. Среди ранее удерживаемых боевиками освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить