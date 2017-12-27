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Освобожденные украинские заложники прибудут на военный аэропорт под Киевом ориентировочно в 21.00 - Бирюков
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27.12.2017 17:56
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Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что освобожденные
боевиками заложники Освобожденные украинские заложники прибудут в
Киев уже сегодня Фото: Телеканал "Прямий" / Twitter "Мы ожидаем,
что это будет около 21:00", – рассказал он.Советник президента
добавил, что освобожденные, которым потребуется медицинская помощь,
будут направлены в клинику "Феофания".26 декабря атаман "ДНР"
Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между
боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по
формуле "306 на 74".Днем 27 декабря Ирина Геращенко заявила,
что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену,
согласовали. Среди ранее удерживаемых боевиками освобожденных
украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко,
Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Президент Украины
Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить
освобожденных украинцев.Активисты призвали встретить
освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь.
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