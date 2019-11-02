|В США на авиашоу разбился военный самолет
|02.11.2019 17:33
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Об этом накануне сообщил телеканал CNN.
"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", – заявил пресс-секретарь Национального совета безопасности на транспорте Питера Кнудсона.
Как уточнили в Федеральном управлении авиации США, крушение потерпел военный самолет Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. О причинах аварии не сообщается. В пятницу прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что прочие из мероприятий, запланированных на этот день, перенесен на субботу.
Ранее в октябре на юго-востоке США разбился учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Пилот успел катапультироваться.