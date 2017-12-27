Лишь 36% хотели бы, чтобы канцлер проработала весь свой срок

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного по заказу агентства DPA .

47% опрошенных выступают за то, чтобы Меркель ушла в отставку до конца своего четырехлетнего срока. Лишь 36% хотели бы, чтобы канцлер проработала весь свой срок. В опросе приняли участие 2036 избирателей.

После парламентских выборов 24 сентября Меркель имела гораздо большую поддержку и лишь 36% избирателей высказывались тогда за ее досрочную отставку. В октябре этот показатель вырос до 44%.

Отмечается, что падение рейтинга Меркель обусловлено провальной попыткой сформировать правительственную коалицию с "Свободными демократами" и "зелеными".

Германия находится без правительства самый долгий период со времен Второй мировой войны.