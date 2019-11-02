К тому же, как и любая ягода, клюква может входить в широкий диапазон блюд – салаты, напитки, каши, выпечку, десерты, даже консервацию.

Тарталетки с клюквой

Возьмите для теста 150 грамм сливочного масла, 200 грамм муки, четверть чайной ложки соли, 2 столовые ложки холодной воды или молока. Для начинки понадобится 1 стакан клюквы, горсть орехов, 4 столовые ложки сахара и 1 яйцо для смазывания.

Сложите в глубокую миску масло, муку и соль – перемешайте, чтобы получились крошки. Теперь добавьте воду или молоко и руками соберите тесто в шар. Сделайте из теста жгут 5 см толщиной, заверните в пищевую пленку и уберите отлеживаться в холодильник. В это время помойте клюкву, пересыпьте ее сахаром, смешайте с дроблеными орехами. Включите разогреваться духовку.

Выньте тесто, нарежьте жгут на 10-15 кусочков, каждый кусочек раскатайте в лепешку по полсантиметра толщиной. Выложите тесто в формочки для тарталеток и обрежьте края, из обрезков потом раскатайте и вырежете крышечки для тарталеток. Выложите в формы начинку и накройте сверху тестом. Смажьте тарталетки яйцом и отправляйте в духовку на 20 минут.

Смузи с клюквой

Вам понадобится полтора стакана клюквы, 1 банан, 2 стакана воды, 2 столовые ложки хлопьев овсянки, мед или сахар по вкусу.

Все ингредиенты взбейте блендером в течение 3-4 минут. Вы можете миксовать ингредиенты по своему вкусу. Заменив овсянку на молоко, получите вкусный молочный коктейль, который понравится и детям.

Мусс из клюквы

Нужно взять 1 стакан клюквы, 1 стакан сахара, 3 стакана воды и 3 столовые ложки манной крупы

Выжмите сок из промытой клюквы и уберите его в холодильник. Жмых выложите в сотейник, залейте водой и доведите до кипения, проварите в течение нескольких минут. Отвар процедите сквозь сито или марлю, снова залейте его в посуду и доведите до кипения. В кипящий отвар постепенно всыпьте манку, не забывая постоянно помешивать, и варите 15 минут на медленном огне.

Добавьте сахар и поставьте отвар остужаться до комнатной температуры. Теперь соедините сок и отвар и взбейте миксером в течение нескольких минут, пока мусс не увеличится в объеме. Получившийся мусс подержите в морозильной камере в течение получаса, затем выньте и разложите по креманкам и уберите в холодильник.

Зимний напиток из клюквы

Понадобится 1 стакан клюквы, литр воды, 2 столовые ложки меда, 1 палочка корицы, 2 бутона гвоздики.

Промойте ягоды и опустите их на пару минут в кипяток. Слейте воду, ягоды переложите в кастрюлю и разомните. Влейте воду для готовки, добавьте все остальные ингредиенты кроме меда и доведите смесь до кипения на среднем огне. Процедите напиток и добавьте мед.

Клюквенный соус

Этот клюквенный соус хорошо подходит к запеченному мясу и птице. Возьмите 1 стакан клюквы,70 мл воды, 50 грамм сахара, 1 чайную ложку тертого имбиря, четверть чайной ложки молотой корицы, чайную ложку цедры цитруса.

Насыпьте на дно кастрюли сахар, залейте водой и доведите до кипения. В получившийся сироп всыпьте клюкву и варите соус 10 минут. Добавьте корицу, имбирь и цедру, перемешайте и сними с огня. Охладите соус и уберите его в холодильник, чтобы он немного загустел.

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