Мессенджер WeChat от Tencent станет еще более незаменимым в повседневной жизни китайцев. Правительство города Гуанчжоу работает над проектом, который превратит WeChat в удостоверение личности, пишет South China Morning Post.

Правительство Гуанчжоу запустило пилотную программу по созданию виртуальной ID-карты, которая будет служить альтернативой удостоверения личности. Идентификация будет осуществляться с помощью приложения WeChat, а тестировать ее будут жители, зарегистрированные в городском округе Наньша. Вскоре пилот начнет работу во всей провинции Гуандун, информирует news.eizvestia.com.

Идея заключается в использовании системы распознавания лиц для авторизации в WeChat. Это позволит избежать утечек конфиденциальной информации и исключит возможность подделки удостоверения личности. Таким образом, пользователи WeChat смогут бронировать номера в гостиницах и даже пользоваться услугами государственных учреждений без предъявления своей обычной ID-карты.

Разработкой новой ID-программы занимается команда Tencent и исследовательский институт Министерства государственной безопасности, а также несколько банков и других правительственных департаментов. На сегодняшний день в WeChat зарегистрировано 980 млн активных пользователей, и если программа по созданию и внедрению виртуальной ID-карты пройдет успешно, это станет очередной вехой в эволюции приложения из простого мессенджера в единую систему идентификации.

В Китае уже были попытки запуска виртуальных ID-карт. В июне 2016 года подобный сервис начали разрабатывать Министерство госбезопасности вместе с Alipay. Систему использовали около 400 000 городских жителей для прохождения систем контроля в аэропортах и на железнодорожных станциях.

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