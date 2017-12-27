|Приблизительно 50 рейсов были сегодня задержаны в аэропортах Москвого авиаузла
|27.12.2017 18:03
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В аэропортах Московского авиаузла сложилась следующая ситуация: отменены или выполнены с опозданием сегодня приблизительно 50 рейсов.Портал "Яндекс.Расписание" сегодня представил следующую информацию: после полудня было задержано самое большое число рейсов в следующих аэропортах: Шереметьево - 24, в Домодедово 14 рейсов задержаны и шесть было принято отменить. Ситуация во Внуково следующая: - задержано пять рейсов.
Так, сегодня, 24 декабря, в столичном регионе сильный снегопад.
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