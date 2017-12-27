Французская компания-разработчик скрыла факт присутствия российского кода в программе для анализа отпечатков пальцев, пишет BuzzFeed со ссылкой на источники. Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев используют ФБР и более 18 тыс. других правоохранительных подразделений в США Фото: pixabay.com По данным собеседников издания, существование российского кода скрыла французская компания – разработчик программного обеспечения для ФБР, входившая в промышленный конгломерат Safran. Фирма умолчала о тайной сделке по приобретению кода у российской компании Papillon. При этом в своей рекламе Papillon сообщала о близких связях с госструктурами РФ, включая ФСБ, пишет BuzzFeed.В документах французская компания-разработчик констатирует, что ей не известно о существовании в коде каких-либо элементов, позволяющих манипулировать им дистанционно. Однако сам факт сделки с Papillon надлежало хранить в секрете, чтобы не мешать реализации программного обеспечения на рынке США, пишет издание.Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев используют ФБР и более 18 тыс. других правоохранительных подразделений в США. В американских структурах озабочены тем, что хакеры из РФ могут получить доступ к конфиденциальной биометрической информации о миллионах американцев, что поставит под угрозу национальную безопасность.В сентябре 2017 года все государственные американские учреждения обязали отказаться от использования антивирусов "Лаборатории Касперского". Министерство внутренней безопасности США заявило, что "Лаборатория Касперского", вероятно, сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, следовательно использование ее программного обеспечения может угрожать национальной безопасности США и помогать осуществлению кибератак.13 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов "Лаборатории Касперского" американским правительством. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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