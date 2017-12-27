Стрелок скрылся с территории фабрики

Устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик" ее прежний директор Илья Аверьянов, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам Аверьянов рассказал Business FM , что у него отобрали предприятие. По его словам, фабрику у него отобрала "банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами" - заместителем прокурора ЮВАО Дударова и заместителем прокурора Западного округа, имени которого он не назвал.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживают. Сегодня утром я пришел на работу, меня начали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, смерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь жив, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназовцы окружили. Все нормально. Сейчас буду или стрелять ся, или сдаваться" , - рассказал он.

Полицейские оцепили район и пытались наладить контакт с ним. Мужчина тем временем передвигался по территории фабрики.

Как сообщил впоследствии "Дождь" начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, стрелок скрылся с территории "меньшевиков". "Область поиска злоумышленника сейчас расширена на территорию города" , - сказал он.

В полиции не подтвердили информацию о заложниках и раненых. Российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что полицейским удалось спасти двух людей из здания фабрики. По словам собеседника агентства, в переговорах со стрелком участвовал начальник столичного главка полиции Олег Баранов.