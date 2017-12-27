Тела двух мужчин были найдены закопанными в поле между селами Новосельское и Орловка вдоль трассы Одесса-Рени. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Житель с.Орловка сообщил правоохранителям, что в направлении кирпичного завода, в сторону поля, на расстоянии около 400 метров от трассы в землю закопан труп.

“На указанное место выехали правоохранители. В ходе проведения первоочередных следственных действий были обнаружены тела двух мужчин, которые были закопаны в земле. Там же были обнаружены и фрагменты одежды. Тела пострадавших были осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг. В настоящее время правоохранители принимают меры по поиску орудия убийства, установлению обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению, и их местонахождение”, — говорится в сообщении.

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