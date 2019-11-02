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В ООН выразили тревогу по поводу уменьшения квот на прием беженцев в США
02.11.2019 19:08
В ООН обеспокоены уменьшением квот на прием беженцев в США на 2020 год
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Теги:
мир
события
украина
беженцев
сша
год
прием
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