|В аэропорту "Жуляны" четыре рейса задерживаются из-за неполадки самолета
|25.06.2018 15:25
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В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) четыре рейса задерживаются из-за неполадки самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Проблема в одном самолете. Один самолет используют разные
компании, и так как была остановка первого рейса, то и следующие
тоже отодвинулись. Там было четыре курортных направления чартерных.
Это была проблема в одном самолете техническая. Первая остановка
была утром, на 40 минут, вторая – 2 часа", - сообщили в
пресс-службе.