В китайской провинции Хэнань палец двухмесячного мальчика почернел после того, как вокруг него обмотался длинный волос мамы. Отец ребенка заметил травмированный палец, только когда снял маленькие носочки.

Мужчина тут же отвез сына в больницу, сообщает со ссылкой на и The Sun.

Врачи объяснили, что у малыша был некроз - отмирание тканей из-за нарушения кровоснабжения. Они также предупредили, что палец на левой ноге малыша, вероятно, придется ампутировать.

Причиной столь разрушительных последствий стал длинный волос, который принадлежал маме малыша. Волос, который находился на пальце ребенка более 10 часов, остановил приток крови.

Сейчас дитя находится под постоянным наблюдением врачей. В случае если кровообращение нормализуется, палец будет спасен.

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