Задержанному нардепу Ярославу Дубневичу Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога 100 млн. гривен с ношением электронного браслета. Чтобы Дубнечич вышел на свободу, за него должны внести эту сумму в течение пяти дней. Ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки о содержании Дубневича под стражей суд отклонил. Следственный судья считает, что такой залог обеспечит выполнение Дубневичем своих процессуальных обязанностей. Он должен являться по первому требованию следственного судьи или прокурора, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с фигурантами уголовного производства и сдать на хранение загранпаспорт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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