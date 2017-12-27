"Будем плавать в шоколаде и плескаться в молоке". Директор Одесского зоопарка надел маску собаки. Видео
27.12.2017 18:12
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков презентовал новогоднее
видео. Он примерил образ белого лабрадора, надев маску собаки этой
породы и белый костюм. "Как прекрасно жить мы будем, все животные и
люди. Все судьба нам даст на блюде и все будет хорошо. Это правда,
а не враки, потому что Год Собаки, самый лучший в зодиаке,
долгожданный к нам пришел. Всю печаль оставим сзади, все неровности
загладим, будем плавать в шоколаде и плескаться в молоке", – спел
он. | Беляков: Как прекрасно жить мы будем, все
животные и люди Скриншот: Одесский Зоопарк / YouTube Менее чем за
три дня ролик набрал почти 8 тыс. просмотров на YouTube. видео
Видео: Одесский Зоопарк / YouTube