Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков презентовал новогоднее видео. Он примерил образ белого лабрадора, надев маску собаки этой породы и белый костюм. "Как прекрасно жить мы будем, все животные и люди. Все судьба нам даст на блюде и все будет хорошо. Это правда, а не враки, потому что Год Собаки, самый лучший в зодиаке, долгожданный к нам пришел. Всю печаль оставим сзади, все неровности загладим, будем плавать в шоколаде и плескаться в молоке", – спел он. | Беляков: Как прекрасно жить мы будем, все животные и люди Скриншот: Одесский Зоопарк / YouTube Менее чем за три дня ролик набрал почти 8 тыс. просмотров на YouTube. видео Видео: Одесский Зоопарк / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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