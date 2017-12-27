|В течение года в Украине открыли более 70 тыс компаний
|27.12.2017 18:12
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Кроме того, открыли 242 013 ФЛПБолее 70 000 компаний открыли в Украине в 2017 году.
Фото: linkedin.com
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Кроме того, открыли 242 013 ФОТ.
Еженедельно в Украине регистрируется 1366 компаний, а закрывается 419, говорится в сообщении.
Из-за указа президента о налогообложении ФОТ за первые несколько месяцев 2017 года граждане закрыли более 300 тысяч ФОТ, а открыли 50 тысяч.
Согласно данным ресурса, наиболее популярные виды бизнеса - оптовая торговля, деятельность общественных организаций и сельское хозяйство.
Больше только компаний зарегистрировано в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Меньше только - в Тернопольской, Сумской и Черновицкой областях.
Напомним, Украина заняла 80 место из 153 в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии журнала Forbes.
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