Кроме того, открыли 242 013 ФЛП

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Кроме того, открыли 242 013 ФОТ.

Еженедельно в Украине регистрируется 1366 компаний, а закрывается 419, говорится в сообщении.

Из-за указа президента о налогообложении ФОТ за первые несколько месяцев 2017 года граждане закрыли более 300 тысяч ФОТ, а открыли 50 тысяч.

Согласно данным ресурса, наиболее популярные виды бизнеса - оптовая торговля, деятельность общественных организаций и сельское хозяйство.

Больше только компаний зарегистрировано в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Меньше только - в Тернопольской, Сумской и Черновицкой областях.