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В течение года в Украине открыли более 70 тыс компаний
27.12.2017 18:12
В течение года в Украине открыли более 70 тыс компаний
Кроме того, открыли 242 013 ФЛП
Более 70 000 компаний открыли в Украине в 2017 году.
В течение года в Украине открыли более 70 тыс компаний Фото: linkedin.com

Об этом  сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Кроме того, открыли 242 013 ФОТ.

Еженедельно в Украине регистрируется 1366 компаний, а закрывается 419, говорится в сообщении.

Из-за указа президента о налогообложении ФОТ за первые несколько месяцев 2017 года граждане закрыли более 300 тысяч ФОТ, а открыли 50 тысяч.

Согласно данным ресурса, наиболее популярные виды бизнеса - оптовая торговля, деятельность общественных организаций и сельское хозяйство.

Больше только компаний зарегистрировано в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Меньше только - в Тернопольской, Сумской и Черновицкой областях.

Напомним, Украина заняла 80 место из 153 в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии журнала Forbes. 

  • Украина попала в топ-100 лучших стран для бизнеса

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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