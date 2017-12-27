Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на эскалацию конфликта с Украиной из-за поставок американского оружия как минимум до июля 2018 года.

Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, информирует еizvestia.com.

«У Путина в марте президентские выборы, а потом чемпионат мира по футболу. Соответственно до июля следующего года крупные военные действия на востоке Украины маловероятны. Им это сейчас совсем не на руку», — сказал Толстов.

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