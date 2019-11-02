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В США закрыли аэропорт из-за найденной угрожающей записки
02.11.2019 20:38
В США приостановили работу аэропорта из-за найденной угрожающей записки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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