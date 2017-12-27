В нижнем течении Оби в районе устья реки Казым обнаружен клад с уникальными предметами, аналоги которым неизвестны, а их прототипы археологи лишь несколько раз находили только в женских погребениях V-III в. до н.э. на Алтае, Верхнем Приобье и Южном Урале. Казымский клад содержал несколько круглых литых бронзовых дисков, очень похожих на оборотную сторону золоченых зеркал-погремушек, которые производились в VI-III в. до н.э. в Индии и поставлялись на современные территории Южного Урала, Алтая и юга Новосибирской области.

Зеркала были совершенно круглые и состояли из двух частей – задней (рельефной) и передней – гладкой, нашлифованной до зеркальности. Между собой эти бронзовые диски соединялись семью аккуратными клепками, а внутри мастера помещали кусочки олова или свинца, которые приятно побрякивали. В Сибири, на Алтае, Урале было найдено только 6 зеркал-погремушек. В самой Индии и других странах – пока ни одной. О культовом характере этих редких изделий говорит целый ряд фактов – их нахождение только в женских погребениях, их расположение (у головы внешний стороной к земле), наконец, тот факт, что при ограблении в древности могил эти зеркала никогда не брали, к ним даже не прикасались. По-видимому, они наводили ужас на древних грабителей. Вероятно, такие зеркала принадлежали только служительницам культа – жрицам.

Первое зеркало-погремушка было найдено в пазырыкском кургане на Алтае знаменитым ученым Сергеем Ивановичем Руденко в 1947 году и сейчас находится в Эрмитаже. Характер изображений и способ их расположения не позволяет ученым усомниться, что эти вещи производились в Индии или Бактрии и имели сугубо культовый характер. Оттуда в V-III вв. до н.э. они попадали к кочевникам Горного Алтая, Верхней Оби и Южного Урала. А с конца III и во II в. до н.э., аналогичным путем попадали на север, к охотникам средней и нижней Оби, цельнолитые, так называемые сарматские зеркала, которые изготавливались в Индии и в Передней Азии. Как показали исследования, «золочение» зеркал-погремушек мастера производили без использования золота. Яркий золотой сияние достигался особой технологией шлифовки.

Сцены на тыльной стороне зеркал-погремушек изображали жриц с поднятой рукой, в окружении лотосов и культовых животных – благого индийского слона, ланей или антилоп. Центр диска постоянно украшал полый конус – вершина Мира. Вокруг центрального выступа искусные мастера ковали выпуклые полые шестигранные валики, отделяющие друг от друга разные миры. Зеркала-погремушки могли быть атрибутом жриц, служивших культу Мировой горы, находившейся на Севере, а сами зеркала являлись объёмной моделью страны блаженных (гипербореев), расположенной вокруг Мировой горы за кольцевым неприступным хребтом Рипейских гор – внешний валик.

Орнамент располагался симметрично между валиками, но без полного подобия. Все изображения были украшены солярными знаками – символами солнца, что означало принадлежность всех участников сцены к небожителям. Многие из вышеперечисленных приемов были заимствованы при изготовлении дисков, которые были обнаружены в найденном кладе. Однако они сделаны уже в традициях другой культуры, ранее неизвестной и в научной литературе пока не описанной.

– Диски практически копируют тыльную часть зеркал-погремушек, но при этом не имеют никаких следов клепок, отверстий, петель или крючков, – рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Петр Шульга. – Диски с конусом, как и зеркала-погремушки, могли толковаться в индо-иранской среде как схема мироздания, подобная объёмной буддийской мандале. У кочевников Алтая и Южного Урала в V-III вв. до н. э. культура была иной, но верования сохранялись. Два грубых отверстия в дисках были пробиты позже: видимо, древние северные охотники, не имевшие подобных представлений о мироздании, использовали эти диски более утилитарно: как поясные бляхи.

Несмотря на внешнюю идентичность с тыльной стороной зеркал-погремушек, найденные бронзовые диски, в отличие от своих прототипов, оказались литыми, а не коваными и рисунок на них был выгравирован, а не отчеканен. Это, по мнению ученого, говорит о том, что произвели их другие мастера и в чуть более позднее время. Изменился и сам характер изображений. На дисках казымского клада рисунок нанесен не симметрично, а по кругу. На одной из них, например, изображены брачные сцены мифических рогатых лошадей с разветвленными хвостами. Сначала битва жеребцов за кобылу, затем воссоединение пары у цветка-алтаря и, наконец, финальная сцена любви двух жеребцов и кобыл. На другом диске мифические лошади напоминают головы хищных птиц, а на третьем – водоплавающих. Художественный стиль, в котором исполнены эти изображения, в литературе не описан.

– Эти диски могли производиться, начиная с середины III в. до н. э. в переднеазиатских ремесленных центрах, копировавших индийские зеркала-погремушки, но уже в своей традиции, – полагает Петр Шульга. – А во II-I вв. до н. э. своеобразный рельеф дисков с конусами и валиками был уже воспринят культурой населения Нижней Оби и потом ещё несколько столетий воспроизводился на различных бляхах и пряжках. Об этом говорят остальные диски того же казымского клада – они практически без орнамента, повторяют лишь исходную форму своих прототипов, но с уклоном в сибирский стиль – вместо цепочки солярных знаков по краю можно видеть обыкновенный венчик, словно из бусин. Круглые бронзовые поясные бляхи с головами медведей в период с I в. до н.э. по III-Vв. н.э. были широко распространены на северных территориях и подробно описаны в научной литературе. Однако после исследований казымского клада резонно возникает мысль о том, что таким образом заимствованная индийская культура трансформировалась и пустила местные корни.

Резюмируя уникальную находку, ученый подчеркнул, что диски из казымского клада позволяют последить удивительную живучесть объёмной схемы мироздания Ариев: с центральным конусом, окружённым валиками и мифическими сценами. Похоже, что культ мировой горы в V-III вв. до н. э. был распространён на огромной территории от Индии до Горного Алтая, Верхней Оби и Южного Урала. Но в III в. до н. э. на всей этой территории происходит глобальная смена культур и заложенный в зеркалах-погремушках образ Мировой Горы, окружённый кольцевым хребтом, полностью исчезает.

– Существенные изменения происходят в Индии и Передней Азии после завоеваний Александра Македонского и формирования эллинских государств на пространстве до Индии и севера Афганистана, – поясняет Петр Шульга. – К началу III в. до н. э. зеркала-погремушки перестают производить. Но совсем в других мастерских, вероятно, в эллинской среде, их начинают копировать в соответствии с иными традициями, делая совершенно нефункциональные диски. Находка их в Казымском кладе показывает, что подобно зеркалам эти диски также были востребованы на огромной территории, бесспорно, включавшей и лесостепь Западной Сибири, где к III в. до н. э. формируется саргатская культура. Однако никаких подобных дисков на данной территории или их копий не найдено. Тем более удивительно, что их богатый набор найден в единственном месте у самого полярного круга.

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