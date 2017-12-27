Вместо заявленных ранее 306 человек украинская сторона Сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами на Донбассе Фото: novosti.dn.ua Так, представитель террористической организации "ЛНР" Ольга Кобцева после обмена заявила, что двое из 75 человек, освобожденных сегодня украинской стороной, отказались возвращаться на оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщает "Луганский информационный центр".Представителям "ДНР", по данным "Громадського", было передано 165 человек.В комментарии изданию украинский омбудсмен Валерия Лутковская рассказала, что 43 человека, которые должны быть между переданных украинской стороной лиц, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, следовательно не приехали на обмен. В общей сложности, украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" 238 человек из заявленных ранее 306.Ранее планировалось, обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной по формуле "306 на 74".Среди ранее удерживаемых боевиками освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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