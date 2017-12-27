|В Швеции согласие на секс станет обязательным
|27.12.2017 18:20
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Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованиюПарламент Швеции одобрил новый закон, согласно которому согласие на секс сделают обязательным по закону.
Фото: maximummedia.ie
Об этом сообщает The Guardian.
Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию. Такие меры были предприняты в ответ на массовые случаи изнасилований в Швеции - особенно резонансным стал случай на музыкальном фестивале Bravalla, во время которого полиция зафиксировала четыре случая изнасилования и 23 случая сексуальных домогательств.
По словам премьер-министра Стефана Левена, его коалиция добивалась принятия этой "исторической реформы" с 2014 года. Новый закон вступит в силу уже 1 июля 2018 года.
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