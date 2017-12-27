Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию

Об этом сообщает The Guardian .

Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию. Такие меры были предприняты в ответ на массовые случаи изнасилований в Швеции - особенно резонансным стал случай на музыкальном фестивале Bravalla, во время которого полиция зафиксировала четыре случая изнасилования и 23 случая сексуальных домогательств.