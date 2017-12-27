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В Швеции согласие на секс станет обязательным
27.12.2017 18:20
В Швеции согласие на секс станет обязательным
Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию
Парламент Швеции одобрил новый закон, согласно которому согласие на секс сделают обязательным по закону.
В Швеции согласие на секс станет обязательным Фото: maximummedia.ie

Об этом сообщает The Guardian.

Согласие можно будет получить в устной или письменной форме - в противном случае секс могут приравнять к изнасилованию. Такие меры были предприняты в ответ на массовые случаи изнасилований в Швеции - особенно резонансным стал случай на музыкальном фестивале Bravalla, во время которого полиция зафиксировала четыре случая изнасилования и 23 случая сексуальных домогательств.

По словам премьер-министра Стефана Левена, его коалиция добивалась принятия этой "исторической реформы" с 2014 года. Новый закон вступит в силу уже 1 июля 2018 года. 

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Комментарии   

 
0 #6 Амбюрозий 15.10.2014 10:38
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Васил ий Клопков"]Правил ьно, что обратился. Потому что если Порошенко уже с уверенностью заявляет, что коммунисты не пройдут, то это уже говорит само за себя, значит, такой он ни перед чем не остановится, чтобы сделать себе послушный парламент. Вот, пускай международные наблюдателе и проверят, насколько эти выборы будут прозрачными. £$%&://£$%&.200 0£$%&/£$%&-£$%& £$%&£$%&£$%&/£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&/£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-14. £$%&£$%&£$%&[/£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&]<£$%&£$%& />Это откровенный деструктивный метод общения с прямыми своими оппонентами.
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0 #5 Амбюрозий 15.10.2014 10:35
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Васил ий Клопков"]Правил ьно, что обратился. Потому что если Порошенко уже с уверенностью заявляет, что коммунисты не пройдут, то это уже говорит само за себя, значит, такой он ни перед чем не остановится, чтобы сделать себе послушный парламент. Вот, пускай международные наблюдателе и проверят, насколько эти выборы будут прозрачными. £$%&://£$%&.200 0£$%&/£$%&-£$%& £$%&£$%&£$%&/£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&/£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&<£$%& £$%& />£$%&£$%&£$%&£ $%&-14.£$%&£$%& £$%&[/£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&]<£$ %&£$%& />Как можно уничтожать то, ради чего существует страна, а именно демократию в стране, которую коммунисты представляют.
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0 #4 Амбюрозий 15.10.2014 10:28
Запрет КПУ перечит всем правилам международной демократии. Тем более перед выборами.
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0 #3 Василий Клопков 14.10.2014 20:06
Правильно, что обратился. Потому что если Порошенко уже с уверенностью заявляет, что коммунисты не пройдут, то это уже говорит само за себя, значит, такой он ни перед чем не остановится, чтобы сделать себе послушный парламент. Вот, пускай международные наблюдателе и проверят, насколько эти выборы будут прозрачными. £$%&://£$%&.200 0£$%&/£$%&-£$%& £$%&£$%&£$%&/£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&/£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-14. £$%&£$%&£$%&
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0 #2 Амбюрозий 14.10.2014 17:48
Нельзя запрещать КПУ, хотя би по тем причинам, что так нас волнует.
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0 #1 Данило 14.10.2014 11:22
Если в нашей стране не работают законы, поэтому наблюдатели от имени левых сил мира обязательно нужны. Ведь украинская власть все делала для того, чтобы убрать Компарию из политического процесса, а свободовцы даже пошли на маразматический шаг – узаконить запрет на идеологию. Ха! Доигрались в демократию. Вот уже бояться, чтобы коммунисты не мешали олигархам поглощать национальные ресурсы, сокращать социальные расходы. Ведь все эти силы, в отличие от коммунистов, только прикрываются словами о социальной направленности их политики. Вот и номер в бюллетене удачный у капэушников – 14-ый. Оказывается очень знаковый. £$%&://£$%&.200 0£$%&/£$%&-£$%& £$%&£$%&£$%&/£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&/£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&-14. £$%&£$%&£$%&
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