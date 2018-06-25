|Так с кем деды воевали? Россиянам припомнили страшный момент в истории Украины
|25.06.2018 15:29
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В сети россиянам припомнили преступления советских властей на территории Украины.
В частности, на странице "История скреп" в выложили фото, сделанное во Львове в 1941 году. На нем - тела расстрелянных мирных жителей, передает .
"Львов, июнь 1941г. Немецкие солдаты осматривают тела жертв НКВД - политзаключенных, расстрелянных за неприятие советского оккупационного режима, и просто мирных жителей, арестованных по доносу", - говорится в описании фото.
У россиян тут же спросили: "Вы уверены, что летом 41-го ваши доблестные деды воевали именно с немцами?".
В комменатриях вспомнили и о других преступлениях подобного рода.
"...Осенью 41-го расстреляли десятки детей из детдома в Рутченково (Донецк) - это были дети из западной Украины, дети тех, кто был репрессирован или расстрелян в первые дни войны. Это неудобная история для Путина", - пишет один из пользователей.