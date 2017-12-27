Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, содержащей списки редких и исчезающих видов животных.

Стало известно, что из новой редакции Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь, передает со ссылкой на .

Ученые Российской академии наук считают, что это может быть связано с определенным охотничьим лобби, которому "выгодно" оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, ведь охотиться на него приезжают иностранцы, которые платят за это деньги. Кроме того, лапы гималайского медведя популярные в восточной медицине. Сейчас численность гималайских медведей на Дальнем Востоке не превышает 6 тыс. особей.

Известно, что из состава комиссии, утверждавшей списки видов, требующих внесения в Красную книгу были исключены ученые-зоологи.

Российские водители обнаружили на Магаданском тракте близ Якутска медвежонка. Животное имело измученный и голодный вид. Медвежонок убежал из местного клуба охотничьих собак, сообщает Crim Yakutia на своей странице в YouTube. Видео с детенышем медведя, которого водители нашли на трассе и угощали хлебом, быстро стало популярным в сети.

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