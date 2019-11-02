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Ужасающие данные: ученые исследовали, как корь действует на организм человека
02.11.2019 21:52
Ученые выяснили, что корь уничтожает иммунную систему человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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