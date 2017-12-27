|«Квартал 95″ провели в Кривом Роге трогательную встречу с детьми бойцов АТО (фото)
|27.12.2017 18:26
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Перед новогодними праздниками артисты студии «Квартал 95 » отметились благородной и трогательной акцией, поздравив детей бойцов АТО и семьи погибших героев в Кривом Роге.
Фотографии благотворительной акции были опубликованы в Интернете.
Артисты отметили, что Кривой Рог является родным для юмористов городом, следовательно именно здесь актеры студии решили провести встречу с семьями служащих ВСУ и волонтерами.
На встречу с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым, Степаном Казаниным и Микой Фаталовым пришло около сотни бойцов, их родных и волонтеров.
Журналисты сообщили, мероприятие прошло в координационном центре
помощи воинам АТО — артисты выразили благодарность солдатам ВСУ за
мир на украинской земле и по традиции помогли детям нарядить
елку.
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