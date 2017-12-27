|
РФС заявляет об отсутствии у ФИФА "убедительных данных" о допинге в российском футболе
|
27.12.2017 18:27
|
ФИФА запросила данные о 19 пробах, взятых у российских спортсменов
инспекторами допинг-контроля РУСАДА в 2012–2013 годах, отметили в
Российском футбольном союзе. Ближайший чемпионат мира пройдет в РФ
Фото: ЕРА Отмечается, что ФИФА запросила данные о 19 пробах,
которые были взяты у российских футболистов инспекторами
допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в
2012–2013 годах.Информацию также предоставили в клубы, договор с
которыми у спортсменов подписан.В РФС создали собственную
спецкомиссию по выявлению антидопинговых нарушений."В ближайшее
время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское
обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что
запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под
сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер", – говорится
в сообщении.14 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
проинформировало о сотрудничестве с 60 международными
спортивными организациями в антидопинговых
расследованиях. Директор ВАДА по разведке и расследованиям
Гюнтер Янгер сообщил, что будут использованы данные из базы
Московской антидопинговой лаборатории.Под эгидой ФИФА в 11
городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года будет проходить
чемпионат мира по футболу. Сборная Украины не смогла пробиться
на турнир.В ноябре 2015 года ВАДА опубликовало доклад, в
котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В
отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное
применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое
запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА
антидопинговой лаборатории в Москве.В июне 2017 года председатель
независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен заявил, что допинг-пробы
155 российских футболистов изъяты и будут проанализированы в
связи с подозрениями в подмене результатов анализов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира