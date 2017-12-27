ФИФА запросила данные о 19 пробах, взятых у российских спортсменов инспекторами допинг-контроля РУСАДА в 2012–2013 годах, отметили в Российском футбольном союзе. Ближайший чемпионат мира пройдет в РФ Фото: ЕРА Отмечается, что ФИФА запросила данные о 19 пробах, которые были взяты у российских футболистов инспекторами допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2012–2013 годах.Информацию также предоставили в клубы, договор с которыми у спортсменов подписан.В РФС создали собственную спецкомиссию по выявлению антидопинговых нарушений."В ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер", – говорится в сообщении.14 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проинформировало о сотрудничестве с 60 международными спортивными организациями в антидопинговых расследованиях. Директор ВАДА по разведке и расследованиям Гюнтер Янгер сообщил, что будут использованы данные из базы Московской антидопинговой лаборатории.Под эгидой ФИФА в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года будет проходить чемпионат мира по футболу. Сборная Украины не смогла пробиться на турнир.В ноябре 2015 года ВАДА опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.В июне 2017 года председатель независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен заявил, что допинг-пробы 155 российских футболистов изъяты и будут проанализированы в связи с подозрениями в подмене результатов анализов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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