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Чому діти Кейт Міддлтон сваряться між собою?
02.11.2019 23:38
На спільних фотографіях спадкоємці герцогів Кембриджських здаються дуже доброзичливими один з одним, проте в реальності все не так гладко. Шестирічний Джордж і чотирирічна Шарлотта частенько не ладнають між собою. Причини для цього виявилися цілком актуальними для дітей їхнього віку.

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Наближене до королівського подружжя джерело розповіло про те, що Джордж і Шарлотта часто сперечаються, бо не можуть поділити улюблені іграшки.

«Вони сваряться через всякі дурниці на кшталт іграшок або програм, які хочуть подивитися по телевізору», - цитує інсайдера Express.

Джерело припустило, що основа конфліктів спадкоємців 37-річних Кейт Міддлтон і принца Вільяма лежить в різниці їх характерів. Шарлотта - впевнена в собі пустунка, яка любить бути в центрі уваги.

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А ось принц Джордж має м'який і спокійний характер:

«Джордж більш закритий, хоча останнім часом він починає вибиратися зі своєї шкаралупи. Він доглядає за молодшими братом і сестрою, і вже демонструє якості відмінного лідера», - каже інсайдер.

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Наймолодшого спадкоємця Кейт і Вільяма - півторарічного принца Луї - королівський інсайдер назвав «маминим улюбленим синочком».

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