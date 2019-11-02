|Чому діти Кейт Міддлтон сваряться між собою?
|02.11.2019 23:38
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Наближене до королівського подружжя джерело розповіло про те, що Джордж і Шарлотта часто сперечаються, бо не можуть поділити улюблені іграшки.
«Вони сваряться через всякі дурниці на кшталт іграшок або програм, які хочуть подивитися по телевізору», - цитує інсайдера Express.
Джерело припустило, що основа конфліктів спадкоємців 37-річних Кейт Міддлтон і принца Вільяма лежить в різниці їх характерів. Шарлотта - впевнена в собі пустунка, яка любить бути в центрі уваги.
А ось принц Джордж має м'який і спокійний характер:
«Джордж більш закритий, хоча останнім часом він починає вибиратися зі своєї шкаралупи. Він доглядає за молодшими братом і сестрою, і вже демонструє якості відмінного лідера», - каже інсайдер.
Наймолодшого спадкоємця Кейт і Вільяма - півторарічного принца Луї - королівський інсайдер назвав «маминим улюбленим синочком».
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