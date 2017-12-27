44-летний украинский специалист Игорь Рахаев продолжит тренерскую карьеру в клубе Первой лиги Украины харьковском "Гелиосе", сообщает со ссылкой на страницу команды в Facebook.

Рахаев долгое время работал помощником Мирона Маркевича в "Метаилисти" - с 2005 по 2014 годы. За этот промежуток он становился однажды серебряным призером и 6 раз бронзовым призером чемпионата Украины. Сезон 2014-15 провел во главе "Металлисту".

Последние годы 44-летний украинец работал главным наставником молдавской "Зари", которую привел к победе в Кубке страны и казахским "Актобе".

Примечательно, что уроженец Харькова имеет тренерский опыт и в Первой лиге. С 2002 по 2005 годы возглавлял харьковский "Арсенал", однажды приведя клуб к серебряным медалям турнира.

Заметим, что после 22 туров Первой лиги "Гелиос" занимает 6-е место с 40 очками. До 2-й ступеньки, которая дает право повыситься в классе харьковчанам не хватает 10 баллов.

Как сообщал экс-тренер "Металлиста" возглавил второлиговых "Полесье".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира