От обмена отказались 29 человек

"С 306 человек Украине передает 237. Остальные отказались или были уволены" , - сказал он в эфире "UA: Первый", сообщает ТАСС .

"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (ОРЛО - ред.) не 75, а 73 человека, так как на линии разграничения двое отказались" , - добавил Медведчук.

По его словам, 40 человек были освобождены и 29 отказались от обмена.

Ранее сообщалось, что киевлянин Дмитрий Василец и его помощник, житель Бердичева Евгений Тимонин, согласились на включение в списки для обмена так называемыми "ДНР" и "ЛНР" . Впоследствии ребята заявили, что отказываются от обмена на военнопленных "ДНР". Во время слушания их дела в суде они заявили, что на них осуществляли давление.