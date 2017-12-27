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Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук
27.12.2017 18:28
Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук
От обмена отказались 29 человек
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что при обмене задержанные отказывались возвращаться к боевикам.
Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук Фото: Дмитрия Никонорова/Корреспондент

"С 306 человек Украине передает 237. Остальные отказались или были уволены", - сказал он в эфире "UA: Первый", сообщает ТАСС.

"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (ОРЛО - ред.) не 75, а 73 человека, так как на линии разграничения двое отказались", - добавил Медведчук.

По его словам, 40 человек были освобождены и 29 отказались от обмена.

Ранее сообщалось, что киевлянин Дмитрий Василец и его помощник, житель Бердичева Евгений Тимонин, согласились на включение в списки для обмена так называемыми "ДНР" и "ЛНР"Впоследствии ребята заявили, что отказываются от обмена на военнопленных "ДНР". Во время слушания их дела в суде они заявили, что на них осуществляли давление.

Напомним, что 74 заложники, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украины территории.

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