|Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук
|27.12.2017 18:28
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От обмена отказались 29 человекПредставитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что при обмене задержанные отказывались возвращаться к боевикам.
Фото: Дмитрия Никонорова/Корреспондент
"С 306 человек Украине передает 237. Остальные отказались или были уволены", - сказал он в эфире "UA: Первый", сообщает ТАСС.
"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (ОРЛО - ред.) не 75, а 73 человека, так как на линии разграничения двое отказались", - добавил Медведчук.
По его словам, 40 человек были освобождены и 29 отказались от обмена.
Ранее сообщалось, что киевлянин Дмитрий Василец и его помощник, житель Бердичева Евгений Тимонин, согласились на включение в списки для обмена так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии ребята заявили, что отказываются от обмена на военнопленных "ДНР". Во время слушания их дела в суде они заявили, что на них осуществляли давление.
Напомним, что 74 заложники, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украины территории.