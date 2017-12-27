Российский конькобежец Иван Скобрев признал, что во время Олимпиады в Сочи с допинг-пробами спортсменов из РФ действительно проводили определенные махинации.

При этом он отметил, что не употреблял запрещенных веществ и его пожизненная дисквалификация несправедлива, информирует news.eizvestia.com.

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все – это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Я прожил свою спортивную историю, может быть, не слишком ярко, но с каким-то светом. И поводов усомниться в своей «чистоте» никогда не давал», – цитирует Скобрева «Спорт-Экспресс».

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