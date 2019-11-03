Емілі Ратажковскі не втомлюється демонструвати результати своїх регулярних тренувань у тренажерному залі. Так, американська модель і актриса показала ідеальний прес.



Зірка поділилася фото, на якому вона у себе вдома, поруч з улюбленим псом Коломбо, в пікантному образі. На Емілі надітий молочно-білий бюстгальтер з відвертим декольте і червоні спортивні штани. Ратажковскі приспустила штани так, що з-під них визирають трусики з високою посадкою в тон бра. Модель зігнула руки перед собою, акцентуючи увагу на пишних грудях і рельєфному пресі.



