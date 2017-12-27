В среду, 27 декабря, в МИД России отреагировали на появление кота в украинском МИДе, сообщает Корреспондент .

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала тупым национализмом заявление украинского дипломата о коте, работающем в МИД Украины для борьбы с "русокрысами".

Захарова также проиронизировала относительно украинско-кошачьих интересов, о которых писал украинский дипломат Макеев.

"Украинско-кошачьи интересы?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?" - написала она.

"Если серьезно - это национализм как он есть, тупой и бессмысленный", - добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство иностранных дел Украины "взяло" на работу кота по кличке Амбассадор.

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