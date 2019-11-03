Найяскравішу вечірку, присвячену Хелловіну і майбутньому дню народження влаштувала Кендалл Дженнер.



Гостями свята стали Емілі Ратажковскі, Хейлі Бібер, Джіджі Хадід і багато інших зірок. Сама супермодель прибула на Хелловін в золотій сукні лісової феї. Для посилення ефекту спеціально для моделі в цей вечір доставили двох білих коней. Зізнаємося - це найкрасивіший з усіх костюмів цього року. Коротка золотиста сукня, ніби зроблена з пір'я чарівних птахів, і тонкі прозорі крила нас дуже вразили.











