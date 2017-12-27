Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась стать доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в обмен на финансирование ледового дворца в честь своего отца – советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. "В результате и денег не дали, и сама себя подставила", – заявил "ГОРДОН" адвокат и политэмигрант Борис Кузнецов. Адвокат Борис Кузнецов и тренер Татьяна Тарасова Фото: Борис Кузнецов / Facebook ."Со многими я сам порвал. Например, с Таней Тарасовой, очень близким мне человеком. Она не раз сидела на моей кухне и несла та-а-акое на Путина… А после стала его доверенным лицом. Я позвонил ей: "Таня, ты проститутка!". Она просто хотела, чтобы ей дали деньги на дворец памяти ее отца (Анатолий Тарасов, советский хоккеист и тренер. – ). В результате и денег не дали, и сама себя подставила. С Владимиром Спиваковым (всемирно известный дирижер и скрипач. – ) я тоже сам порвал отношения", – рассказал Кузнецов.Он добавил, что перед вынужденной эмиграцией из России несколько раз получал сигналы, что в Кремле недовольны его книгой о расследовании гибели подводной лодки "Курск"."Угрозы не поступали, но меня предупреждали. Однажды встретился со своей клиенткой, родственники которой работали в Службе внешней разведки РФ. Она попросила: "Боренька, прошу тебя выйти из моего дела, мне сказали, что у тебя скоро будут большие неприятности". Это был первый сигнал. Второй сигнал поступил уже от военной контрразведки. Один человек из близкого окружения президента РФ, который до сих пор в правительстве работает, сказал: "У тебя будут проблемы из-за книги, Путин распорядился убрать тебя из страны", – сказал Кузнецов.Борис Кузнецов – известный российский адвокат, представлявший интересы топ-чиновников и политиков РФ. В 2002 году, через два года после гибели подлодки "Курск", он стал адвокатом родственников погибших моряков и выявил нестыковки и фальсификации в материалах дела.После того, как попытки возобновить уголовное дело по "Курску" ни к чему не привели, Кузнецов опубликовал книгу-расследование "Она утонула…", в которой обвинил высшее командование Военно-морского флота РФ и лично президента Путина в гибели 118 членов экипажа подлодки. По словам Кузнецова, именно после этого расследования на него завели уголовное дело и обвинили в разглашении гостайны. В 2007 году Кузнецов покинул Россию и получил политическое убежище в США.В 2012 году Татьяна Тарасова была членом московского избирательного штаба Путина, когда он в третий раз шел в президенты. Она выступала на митинге в его поддержку, а после была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Путина. В этом году, согласно информации "Русской службы ВВС", Тарасова уже заявила, что вновь готова стать доверенным лицом Путина, если "Владимир Владимирович опять попросит".Владимир Путин впервые стал президентом РФ 7 мая 2000 года и оставался на должности два срока подряд. В 2008-м он возглавил российское правительство, а через четыре года, 7 мая 2012 года, вновь занял президентское кресло. Третий срок Путина истекает в марте 2018, когда в РФ пройдут выборы главы государства. 6 декабря 2017 года Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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