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Кузнецов: Тарасова сидела на моей кухне и несла та-а-акое на Путина. А после стала его доверенным лицом. Я позвонил ей: "Таня, ты проститутка!"
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27.12.2017 18:34
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась
стать доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в
обмен на финансирование ледового дворца в честь своего отца –
советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. "В результате и
денег не дали, и сама себя подставила", – заявил "ГОРДОН" адвокат и
политэмигрант Борис Кузнецов. Адвокат Борис Кузнецов и тренер
Татьяна Тарасова Фото: Борис Кузнецов / Facebook ."Со многими я сам
порвал. Например, с Таней Тарасовой, очень близким мне человеком.
Она не раз сидела на моей кухне и несла та-а-акое на Путина… А
после стала его доверенным лицом. Я позвонил ей: "Таня, ты
проститутка!". Она просто хотела, чтобы ей дали деньги на дворец
памяти ее отца (Анатолий Тарасов, советский хоккеист и
тренер. – ). В результате и денег не дали, и сама себя
подставила. С Владимиром Спиваковым (всемирно известный дирижер
и скрипач. – ) я тоже сам порвал отношения", –
рассказал Кузнецов.Он добавил, что перед вынужденной эмиграцией из
России несколько раз получал сигналы, что в Кремле недовольны его
книгой о расследовании гибели подводной лодки
"Курск"."Угрозы не поступали, но меня предупреждали. Однажды
встретился со своей клиенткой, родственники которой работали в
Службе внешней разведки РФ. Она попросила: "Боренька, прошу тебя
выйти из моего дела, мне сказали, что у тебя скоро будут большие
неприятности". Это был первый сигнал. Второй сигнал поступил уже от
военной контрразведки. Один человек из близкого окружения
президента РФ, который до сих пор в правительстве работает, сказал:
"У тебя будут проблемы из-за книги, Путин распорядился убрать тебя
из страны", – сказал Кузнецов.Борис Кузнецов – известный
российский адвокат, представлявший интересы топ-чиновников и
политиков РФ. В 2002 году, через два года после гибели подлодки
"Курск", он стал адвокатом родственников погибших моряков и выявил
нестыковки и фальсификации в материалах дела.После того, как
попытки возобновить уголовное дело по "Курску" ни к чему не
привели, Кузнецов опубликовал книгу-расследование "Она утонула…", в
которой обвинил высшее командование Военно-морского флота РФ и
лично президента Путина в гибели 118 членов экипажа подлодки. По
словам Кузнецова, именно после этого расследования на него завели
уголовное дело и обвинили в разглашении гостайны. В 2007 году
Кузнецов покинул Россию и получил политическое убежище в США.В 2012
году Татьяна Тарасова была членом московского избирательного штаба
Путина, когда он в третий раз шел в президенты. Она выступала на
митинге в его поддержку, а после была официально зарегистрирована
как доверенное лицо кандидата в президенты Путина. В этом году,
согласно информации "Русской службы ВВС", Тарасова уже заявила, что
вновь готова стать доверенным лицом Путина, если "Владимир
Владимирович опять попросит".Владимир Путин впервые стал
президентом РФ 7 мая 2000 года и оставался на должности два срока
подряд. В 2008-м он возглавил российское правительство, а через
четыре года, 7 мая 2012 года, вновь занял президентское кресло.
Третий срок Путина истекает в марте 2018, когда в РФ пройдут выборы
главы государства. 6 декабря 2017 года Путин заявил о
намерении баллотироваться на четвертый президентский срок.
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