В "ПриватБанке" напомнили, что связываются с клиентами
исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.
"ПриватБанк" предупредил клиентов о мошенниках Фото: ЕРА
"ПриватБанк" не отправляет своим клиентам сервисных или других
сообщений из обычных мобильных номеров ... Также ПриватБанк не
рассылает клиентам сообщений о блокировании карточек", –
говорится в сообщении.Служба безопасности банка обнаружила, что
мошенники рассылают сообщения о якобы блокировке карточек. Они
предлагали клиентам связаться с ними, указав несколько номеров. В
банке пояснили, что таким образом злоумышленники пытаются получить
персональные данные клиентов.
Скриншот: рrivatbank.ua
"По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи
оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в
киберполиции", – отметили в "ПриватБанке", добавив, что, по
предварительным данным, смс отправляли из Запорожья.В банке
напомнили, что связываются с клиентами исключительно со
специального номера клиентской поддержки 3700.
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