Після 9 років шлюбу 55-річний актор Йен Зірінг зробив заяву: вони з 39-річною дружиною Ерін Людвіг більше не разом.







Заяву Йен зробив в своєму Інстаграмі. Актор виклав пост, проілюструвавши його знаменитими ангелами Рафаеля Санті.



«З сумом повідомляю вам про те, що ми з Ерін розлучаємося. Виною тому наші напружені робочі графіки, а також те, що останнім часом ми сильно віддалилися один від одного. Ерін - одна з найнеймовірніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав, і найкраща мама для наших дітей».



Нагадаємо, у подружжя є дві дочки: 8-річна Міа і 6-річна Пенна.