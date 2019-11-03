|Блондин з "Беверлі-Хіллз" розлучається з дружиною
|03.11.2019 08:23
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Заяву Йен зробив в своєму Інстаграмі. Актор виклав пост, проілюструвавши його знаменитими ангелами Рафаеля Санті.
«З сумом повідомляю вам про те, що ми з Ерін розлучаємося. Виною тому наші напружені робочі графіки, а також те, що останнім часом ми сильно віддалилися один від одного. Ерін - одна з найнеймовірніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав, і найкраща мама для наших дітей».
Нагадаємо, у подружжя є дві дочки: 8-річна Міа і 6-річна Пенна.
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