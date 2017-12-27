Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров

"Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения" , - заявил генеральный директор агентства, сообщает The Local .

Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанным маршрутам длиной 1,5 километра со скоростью 20 км/час с помощью GPS и датчиков.

Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров. Они не имеют рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как того требует законодательство Швеции.

Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатным.