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В Стокгольме с января будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы
27.12.2017 18:36
В Стокгольме с января будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы
Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров
Шведское транспортное агентство отправило первые беспилотные автобусы на общественные дороги Стокгольма.
В Стокгольме с января будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы Фото: Nobina

"Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения", - заявил генеральный директор агентства, сообщает The Local.

Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанным маршрутам длиной 1,5 километра со скоростью 20 км/час с помощью GPS и датчиков.

Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров. Они не имеют рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как того требует законодательство Швеции.

Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатным.

Напомним, что четыре беспилотных автобуса поступили в опытную эксплуатацию в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун (Китай).

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