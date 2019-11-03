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Бесплатное жилье: в Италии дарят дома, чтобы уберечь город от депопуляции
03.11.2019 08:39
В итальянском городе бесплатно раздают жилье, чтобы спасти его от депопуляции Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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