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Бесплатное жилье: в Италии дарят дома, чтобы уберечь город от депопуляции
03.11.2019 08:39
В итальянском городе бесплатно раздают жилье, чтобы спасти его от депопуляции
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Теги:
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