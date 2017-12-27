Всего же чиновники получили подарков более, чем 540 млн гривен

Нынешним бесспорным лидером становится народный депутат Евгений Геллер. 17 августа депутат подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, в котором сообщил о денежном подарке в размере 17,8 млн гривен. Такое щедрое поощрение любимому внуку за хорошее поведение сделала его 97-летняя бабушка Ольга Фридман. Об этом сообщает Bihus.info.

На втором месте оказался директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов. В его форме изменений — подаренные матерью 11 соток земли и дом площадью около 300 кв м в Обуховском районе Киевской области. Стоимость подарков составила более 5,4 млн гривен.

Всего на 13 тыс гривен отстал от Сергея Симонова депутат Полтавского городского совета Владислав Кива. В 2017 году он также получил в дар от своей 76-летней матери 277-метровый дом в Полтаве стоимостью более 5,4 млн гривен.

А вот инспектору полиции охраны в Киевской области Александру Мутель 5 миллионов гривен подарила собственная жена, выведя тем самым его на четвертое место нашего рейтинга. Мама же заместителя начальника отдела Управления государственной охраны Андрея Гайворонского оказалась чуть менее щедрой и подарила сыну только 3,88 миллиона. Добавив к ним 10 000 собственных сбережений, Гайворонский поспешил вложить подаренные средства в покупку квартиры в Киеве.

Всего же в 2017 году украинские чиновники получили денежных и неденежных подарков более чем 540 млн гривен.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира