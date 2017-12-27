Решение Стокгольмского арбитража в споре между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» по контракту на поставку газа нельзя назвать для «Нафтогаза» однозначной победой или поражением.

Такое мнение «Обозревателю» высказал знаток по вопросам энергетики, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, информирует еizvestia.com.

«Я бы не сказал, что это победа или поражение. Арбитраж на то и является арбитражем, чтобы помогать сторонам находить компромисс. Арбитраж выносит то решение, которое, по его суждению, есть компромиссным. Не может быть такого, чтобы арбитраж стал на сторону лишь одной компании», — объяснил Рябцев.

По оценке эксперта, в решении арбитража есть как положительные для Украины стороны, так и негативные.

«Я не вижу повода для какого-то существенного празднования. Потому что решение Стокгольмского арбитража содержит несколько проблемных моментов для Украины», — отметил он.

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Первый нюанс состоит в том, что Украина будет вынуждена заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов долгов за потребленный в 2014 году газ. В связи с чем, говорит Рябцев, это явно не победа «Нафтогаза» в объеме 56 млрд долларов, как некоторые интерпретируют решение, а скорее поражение в размере 2 млрд долларов.

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